«البولي غلوتاميك».. طوق نجاة للبشرة الجافة

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوردت مجلة Glamour المعنية بالصحة والجمال أن حمض «البولي غلوتاميك» يعدّ بمثابة سر جمال وشباب البشرة، إذ يحارب التجاعيد من ناحية، ويمنح البشرة ملمساً مخملياً من ناحية أخرى.

وأشارت إلى أن حمض «البولي غلوتاميك» يعدّ عاملاً مضاداً للشيخوخة، إذ يعمل على تجديد الخلايا ويساعد على نموها ويحارب التجاعيد والخطوط الرفيعة.

كما يعدّ حمض «البولي غلوتاميك» بمثابة طوق النجاة للبشرة الجافة، حيث إنه يساعد البشرة على الاحتفاظ بالرطوبة، ومن ثم يمنحها مظهراً مشرقاً يشع نضارة وحيوية وملمساً مرناً وناعماً كالحرير.

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