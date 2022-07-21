لذات الجبين العالي.. نظارة «عين القطة» تناسبك تماماً

المصدر: ميونيخ - د.ب.أْ

يمكن للمرأة ذات الجبين العالي التخفيف من هذا التأثير، من خلال النظارة الشمسية المناسبة، وفق خبراء مجلة Instyle المعنية بالموضة والجمال.

وأشار الخبراء إلى أن نظارة «عين القطة» (Cat Eye) تعدّ مناسبة للمرأة ذات الجبين العالي، إذ إنها تكون عريضة من أعلى وتصير نحيفة بالاتجاه إلى أسفل، وبالتالي فهي تمنح الوجه خطاً أفقياً مهيمناً يخلق التوازن مع الجبين العالي.

وأضافوا أن النظارات البيضاوية تعدّ مناسبة أيضاً للمرأة ذات الجبين العالي، إذ إن عدساتها لا تشغل مساحة كبيرة على الوجه في الأعلى، ومن ثم تترك الحاجبين مكشوفين، ما يعطي الوجه إطاراً.

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