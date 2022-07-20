داء السكري.. مشروب طبيعي يحسن مستويات السكر في الدم خلال ساعات

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن يسبب مرض السكري من النوع الثاني العديد من المشاكل الصحية للمريض إذا تُركت مستوياته العالية دون علاج، ويمكن أن يؤدي تحسين نظامك الغذائي إلى ترويض وحش السكر في الدم. ووجدت الأبحاث أن تناول مشروب الزنجبيل يمكن أن يخفض بشكل ملحوظ مستويات السكر في الدم في غضون ساعات.

وبحسب ما نقلت "إكسبريس" عن دراسة نشرت في مجلة Ethnic Foods فإن شاي الزنجبيل أثبت بشكل بارع أنه بشكل يسهم في تخفيف تأثير السكر في الدم على المدى القصير والطويل.

وأجرى الباحثون مراجعة منهجية لاستخدام الزنجبيل لخفض نسبة السكر المرتفعة في الدم، وقال الباحثون إن العديد من التجارب السريرية الحديثة التي نُشرت في عامي 2013 و2014 ، أضافت أدلة مقنعة حول استخدام الزنجبيل في تخفيض مستويات السكر في الدم، وأولى الباحثون اهتماماً خاصاً لتأثير الزنجبيل على السكر أثناء الصيام، ووجدوا أن مكملات الزنجبيل تخفض بشكل كبير من تركيزات الجلوكوز في الدم الصائم.

وأكد الباحثون أنه عندما يقترن الزنجبيل بالتدخلات المتعلقة بالنظام الغذائي ونمط الحياة، فقد يكون ذلك تدخلاً فعالاً للتحكم في داء السكري من النوع الثاني، وذلك بالطبع مع الالتزام بالأدوية إن وصفها الطبيب.

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