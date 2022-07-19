حيل بسيطة للنوم الهادئ في الطقس الحار

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

قد لا تكون الحرارة المستمرة أثناء الليل موضع ترحيب من الكثيرين، خاصة لما يصاحبها من التعرق والأرق أثناء النوم، ولهذا اهتمت وسائل إعلام أوروبية بتقديم نصائح للنوم الهادئ ليلاً وسط موجة الحر التي تشهدها العديد من البلدان الأوروبية.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن الطبيب تيم بوند قوله إن الكثير من الناس يجدون أنفسهم يكافحون من أجل الحصول على نوم جيد ليلاً بسبب الحرارة الشديدة إذا لم يكن لديهم مكيفات هواء.

وقدم الطبيب العديد من النصائح للنوم ليلاً، أهمها النوم بالقرب من الأرض، موضحاً أنه لا يخفى على أحد أن الحرارة يمكن أن تجعل أولئك الذين يعيشون في الطابق العلوي يتعرقون بشدة، فالهواء الساخن أقل كثافة وبالتالي أخف من الهواء البارد لذا فهو يرتفع للأعلى.

وأضاف: "من المرجح أن يكون النوم في الطابق السفلي أو على مرتبة على الأرض أكثر برودة وربما أكثر راحة في الأجواء الحارة".

أما النصيحة أو الحيلة الثانية التي قدمها الطبيب فهي النوم على جانبك، لأن هذا يعرض المزيد من جسمك للهواء، ويسمح للحرارة من جسمك بالخروج، فضلاً عن تنظيم درجة حرارة جسمك إلى مستوى أكثر راحة.

وأكد الطبيب أن النوم ضروري للصحة جيدة، والافتقار إلى النوم الهادئ يؤثر على جهاز المناعة ويزيد خطر الإصابة بالاكتئاب والقلق والآلام والعديد من الأمراض.

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