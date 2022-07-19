لتفادي حصوات الكلى.. عليكم بتعديل النظام الغذائي

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح المركز الاتحادي الألماني للتغذية مرضى حصوات الكلى بتعديل نظامهم الغذائي، لتجنب المتاعب والحيلولة دون زيادة حجم الحصوات.

وأوضح أنه في حالة حصوات الكلى المحتوية على الكالسيوم، وهي الأكثر شيوعاً، ينبغي تناول الملح باعتدال، إذ يؤدي استهلاك الملح إلى دخول المزيد من الكالسيوم إلى البول. لذلك يجب على المرضى عدم تناول أكثر من ستة غرامات من الملح يومياً.

وفي حالة حصوات الكلى المحتوية على أكسالات الكالسيوم، ينبغي تجنب الأطعمة الغنية بالأكسالات أو تناول كميات صغيرة فقط. ويوجد كثير من الأوكسالات في المكسرات والأطعمة المحتوية على الكاكاو والسبانخ والسلق والبنجر.

وبخصوص حصوات حمض اليوريك، يتعين على المرضى الإقلال من اللحوم والأسماك والمأكولات البحرية، لأنها غنية بمادة «البيورين»، التي يتم تفكيكها في الجسم إلى حمض اليوريك. لذلك، يمكن للنظام الغذائي منخفض البيورين أن يخفض مستوى حمض اليوريك في الجسم.

وإضافة إلى ذلك، ينبغي شرب السوائل على نحو كاف بمعدل لترين ونصف اللتر يومياً موزعة على مدار اليوم، ومن الأفضل لهذا الغرض شرب الماء وشاي الأعشاب غير المُحلّى، مع الإقلال من عصائر الفواكه والمشروبات المحتوية على الكافيين والمشروبات الغازية.

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