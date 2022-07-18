احترسوا من هذه الأطعمة.. لا تأكلوها في الطقس الحار !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

أصدرت الأرصاد الجوية في بريطانيا تحذيرات من الحرارة الشديدة اليوم الاثنين وغداً الثلاثاء في معظم أنحاء إنجلترا، ومن المتوقع أن تصل أجزاء من المملكة المتحدة إلى 41 درجة مئوية، وقال خبراء تغذية إن هناك العديد من الخطوات التي يمكنك اتخاذها لحماية نفسك من أضرار الموجة الحارة ومنها تجنب تناول أنواع معينة من الأطعمة.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" عن خبيرة التغذية أبي روبرتس، تأكيدها بضرورة الابتعاد عن تناول الهليون لأنه أحد الأطعمة الأقل ترطيبًا، وهو مدر طبيعي للبول يخلص الجسم من السوائل الزائدة، مما يعني أنك بحاجة إلى التبول أكثر وتفقد السوائل التي تستهلكها.

وأشارت خبيرة التغذية إلى أن مدرات البول يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالجفاف أثناء موجة الحر، ويعني الجفاف أن جسمك يفقد سوائل أكثر مما تتناوله، وإذا لم يتم علاجه فقد يتفاقم ويصبح مشكلة خطيرة.

ووفقاً لروبرتس، يجب عليك أيضاً تجنب الوجبات الخفيفة المالحة، لإن الإفراط في تناول الملح يتسبب في دمار الكلى، والحد من تناول الملح أمر مهم للصحة العامة.

وأشارت إلى أنه أثناء الموجة الحارة يجب أيضاً تجنب تناول الخبز ، لأنه يقف وراء رغبة الناس في تناول الكثير من الملح في نظامهم الغذائي، وسيساعد الحد من كمية الخبز التي تتناولها في تقليل الملح المتستر الذي لم تكن تعلم حتى أنك تتناوله.

وأوضحت أنه يجب أيضاً تجنب تناول السكر مع ارتفاع درجات الحرارة، فعندما تستهلك السكر تتفاعل الكلى بشكل مشابه عندما تواجه الملح وتسحب الماء من أجزاء أخرى من الجسم، لأن الكلى لا تريد زيادة السكر في مجرى الدم.

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