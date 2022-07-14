نصيحة لكبار السن: انتبهوا إلى ظهور بقع في مجال الرؤية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أفادت الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن بأن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر يُعد واحداً من أكثر أمراض العيون شيوعاً في الكِبر (من عمر 50 عاماً)، محذرة من أن عدم علاجه في الوقت المناسب يهدد كبار السن بالعمى.

وأوضحت أن التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر يعني موت الخلايا الحسية في مركز المجال البصري (البقعة)، وهي نقطة الرؤية الأكثر حدة.

وتتمثل أعراض التنكس البقعي المرتبط بالتقدم في العمر في الرؤية الضبابية، وظهور بقعة رمادية أو سوداء في منتصف مجال الرؤية، ومشكلات في تمييز الألوان واختلافات السطوع، وظهور الخطوط المستقيمة منحنية أو مشوهة.

ويتعين على كبار السن استشارة الطبيب فور ملاحظة هذه الأعراض للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، والذي غالباً ما يتم بواسطة الليزر، مع اتباع أسلوب حياة صحي غني بالفيتامينات مع الإقلاع عن التدخين وضبط ضغط الدم.

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