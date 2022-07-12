دراسة حديثة تنصح بهذه العادات الغذائية اليومية لمرضى السكري

المصدر: موقع الامارات اليوم

وجدت دراسة علمية حديثة أن الأشخاص المصابين بداء السكري الذين يأكلون كميات أقل من الأطعمة المصنعة ليلاً يمتلكون فرصة العيش لفترة أطول من الذين يفعلون ذلك، ووجدت الدراسة أن تناول الكربوهيدرات في وقت مبكر من اليوم مرتبط بتحسين صحة القلب.

ووفقًا للدراسة التي نُشرت في مجلة Endocrine Society's Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism، فإن الوقت من اليوم الذي يتناول فيه مرضى السكري أطعمة معينة قد يكون مهمًا لمعايير صحته.

ووفقا للدراسة يجب أن تتماشى أوقات الوجبات مع الساعة البيولوجية - وهي عملية داخلية طبيعية تنظم دورة النوم والاستيقاظ وتتكرر كل 24 ساعة. إذ يمكن تحسين النتائج الصحية لمرضى السكري إذا تم تناول أطعمة معينة في أوقات مختلفة من اليوم.

ووفقا للدكتور تشينغراو سونغ من جامعة هاربين الطبية في الصين، «لقد لاحظنا أن تناول البطاطس في الصباح، والحبوب الكاملة في فترة ما بعد الظهر، والخضراوات والحليب في المساء، وتقليل اللحوم المصنعة في المساء، كان مرتبطًا بتحسين البقاء على قيد الحياة على المدى الطويل لدى مرضى السكري». مضيفا أن «المبادئ التوجيهية الغذائية واستراتيجيات التدخل لمرض السكري يجب أن تدمج أوقات الاستهلاك الأمثل للأطعمة في المستقبل»، بحسب «ساينس ديلي».

واستندت الدراسة لتحليل الباحثين لبيانات من 4642 شخصًا مصابًا بالسكري من المسح الوطني لفحص الصحة والتغذية لتحديد مخاطر وفاتهم من أمراض القلب. ووجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بالسكري الذين تناولوا البطاطس أو الخضار النشوية في الصباح، والحبوب الكاملة في فترة ما بعد الظهر، والخضروات الداكنة مثل الخضر والبروكلي والحليب في المساء كانوا أقل عرضة للوفاة بأمراض القلب من أولئك الذين تناولوا الكثير من اللحوم المصنعة في المساء".

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