حيل بسيطة تحبب طفلكِ في تناول الخضراوات

المصدر: برلين - د.ب.أ

أوصت مؤسسة «صحة الأطفال» الألمانية الوالدين بالتحلي بالصبر عند رفض أطفالهم تناول الخضراوات والفواكه، مع مراعاة اللجوء إلى بعض الحيل لتشجيع الطفل على تناول هذه الأطعمة الصحية.

وأوضحت المؤسسة الألمانية أنه يمكن على سبيل المثال تقطيع الخضراوات واستخدامها لرسم وجه بها، كما يمكن تسمية الأطعمة بأسماء أخرى أكثر جاذبية للطفل، مثل الشجرة الصغيرة بدلاً من البروكلي. ومن الأفكار الأخرى هرس الطعام وإخفاؤه في العصائر والسموزي. وعن كمية الطعام المناسبة للطفل، أوضحت المؤسسة أن حصة اللحوم المناسبة تعادل حجم يد الطفل، في حين أن حصة الخضراوات تعادل حجم يدي الطفل.

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