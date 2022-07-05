التغذية السليمة والرياضة.. وصفة الحفاظ على الكتلة العضلية في الكبر

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكرت الجمعية الألمانية لطب الشيخوخة أن الكتلة العضلية تتدهور مع التقدم في العمر، مشيرة إلى أنه يمكن مواجهة ذلك من خلال التغذية السليمة والرياضة.

وأوضحت أنه ينبغي على كبار السن إمداد الجسم بالبروتين على نحو كافٍ، وتتمثل المصادر الغذائية للبروتين في اللحوم والأسماك ومنتجات الألبان والبقوليات، كما أن منتجات الألبان غنية بالكالسيوم المهم لصحة العظام. وإلى جانب التغذية الغنية بالبروتينات، ينبغي على كبار السن المواظبة على ممارسة تمارين تقوية العضلات. ومن الأفضل دمجها مع رياضات قوة التحمل، مثل المشي والجري والسباحة وركوب الدراجات الهوائية.

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