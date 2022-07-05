فرط نشاط الغدة الدرقية يتسبب في اعتلال العين

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

أفادت الرابطة الألمانية لأطباء العيون بأن اعتلال العين الدرقي هو أحد أمراض المناعة الذاتية، ويصيب تجاويف العين بسبب فرط نشاط الغدة الدرقية.

وأوضحت أن أعراض اعتلال العين الدرقي تتمثل في جحوظ العين وجفاف واحمرار وتهيج العين والإحساس بضغط بها وبوجود جسم غريب بها وبألم عند تحريكها، وزيادة إفرازات الدموع وانتفاخ الجفون وتباطؤ حركة الجفن، والرؤية المزدوجة والحساسية للضوء والتهاب الملتحمة.

ويتم علاج اعتلال العين الدرقي بواسطة الأدوية على سبيل المثال الأدوية المثبطة للغدة الدرقية وأدوية الجلايكورتيكويد، كما يمكن في الحالات الشديدة اللجوء إلى الجراحة، مثل جراحة إزالة الضغط الواقع على العصب البصري.

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