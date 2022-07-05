اللبن الخام خطر على الحوامل

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح المعهد الاتحادي الألماني لتقويم المخاطر، الحوامل بعدم شرب اللبن الخام أو تناول المنتجات المصنوعة منه، معللاً ذلك بأن اللبن الخام قد يحتوي على بكتيريا «الليستيريا» المسببة لداء الليستيريات المعدي.

وأشار إلى أن أعراض داء الليستيريات تتمثل في الحمى والإرهاق وآلام العضلات. وفي الأشهر الثلاثة الأخيرة من الحمل، يمكن أن يؤدي المسار الحاد للمرض إلى الولادة المبكرة أو الإجهاض. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تنتقل الليستيريا إلى الجنين.

وأضاف المعهد أن من أمثلة الأجبان المصنوعة من اللبن الخام جبن «كممبير» و«فيتا» و«روكفور»، بينما يمكن للحامل تناول الأجبان المصنوعة من اللبن المبستر وكذلك الأجبان الصلبة طويلة النضج مثل جبن البارميزان.

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