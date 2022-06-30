خبراء: الصباح ليس الموعد المثالي لشراء الأحذية

المصدر: برلين - د.ب.أ

ذكر خبراء في حركة الظهر الصحي الألمانية أن الموعد المثالي لشراء الأحذية هو فترة ما بعد الظهيرة، وليس الصباح، معللين ذلك بأن القدم تتغير على مدار اليوم، إذ تصبح أطول وأعراض.

وأضافوا أن الحذاء غير المناسب يرفع خطر الإصابة بآلام الظهر، مشيرين إلى أن الحذاء الجيد ينبغي أن يعزز التدحرج الطبيعي للقدم، كما ينبغي أن يكون مزوداً بممتص صدمات عند الكعب، الذي يعد أكثر مواضع القدم تعرضاً للإجهاد.

ومن المهم أن يشتمل الحذاء على نعل مرنة، أي غير مصنوع من خامة صلبة.

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