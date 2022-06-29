كنز للصحة خلال فصل الصيف.. خبراء تغذية ينصحون بتناول الخيار

المصدر: برلين - د.ب.أ

نصح خبراء تغذية في مركز الصحة الألماني بتناول الخيار خاصة خلال فصل الصيف، كونه غنياً بالماء؛ إذ إنه يتألف من الماء بنسبة 97%، ومن ثم يعمل على ترطيب الجسم.

وأوضحوا أن الخيار يتمتع بأهمية كبيرة للصحة، إذ يعد قليل السعرات الحرارية؛ وتحتوي 100 غرام على 12 سعراً حرارياً فقط، ما يجعله مفتاح الرشاقة وإنقاص الوزن.

كما أن الخيار غني بالألياف الغذائية التي تعمل على تنشيط عملية الهضم من ناحية، وتساعد على إطالة الشعور بالشبع من ناحية أخرى، وبالتالي فهي تقي من نوبات الجوع الشديدة.

وبالإضافة إلى ذلك، يعد الخيار كنزاً من الفيتامينات والمعادن؛ إذ يحتوي على فيتامين B المهم للأعصاب والبشرة والشعر وفيتامين C المهم للمناعة والمغنيسيوم المهم للأعصاب والعضلات والفوسفور المهم للعظام.



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