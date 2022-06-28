أدوية لا غنى عنها في صيدلية السفر

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

أكد مركز طب السفر الألماني على ضرورة اصطحاب بعض الأدوية المهمة لمواجهة المتاعب الشائعة أثناء السفر. وأوضح أن صيدلية السفر ينبغي أن تحتوي على الأدوية، التي عادة ما تحتوي عليها الصيدلية المنزلية، كالمسكنات والأدوية الخافضة للحرارة وأدوية الإسهال والسعال والتهاب الحلق والزكام والغثيان.

ومن المفيد أيضاً اصطحاب كريم يحتوي على الكورتيزون لعلاج التورمات والالتهابات.

ومن المهم أن تشتمل صيدلية السفر على كريمات واقية من الشمس ومستحضرات لعلاج لدغات الحشرات، إضافة إلى مراهم الجروح ومستحضرات التعقيم والضمادات واللاصقات الطبية ومقص طبي وملقاط طبي.

ويمكن اصطحاب أدوية أخرى تبعاً لطبيعة الرحلة السياحية، فعلى سبيل المثال، يمكن اصطحاب قطرة أذن لعلاج التهابات القناة السمعية في رحلات الغوص، أو لاصقات لعلاج البثور في حال رحلات التجول.

وبطبيعة الحال ينبغي اصطحاب أدوية الأمراض المزمنة، التي يتم تناولها بانتظام كأدوية ارتفاع ضغط الدم أو داء السكري أو الحساسية أو الغدة الدرقية. وفي ما يتعلق بكمية هذه الأدوية، أشار المركز إلى أنه من الأفضل اصطحاب ضعف الكمية المتوقعة لمدة الرحلة، تحسباً لأي ظروف طارئة كتأخر موعد رحلة العودة مثلاً.

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