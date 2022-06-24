«هاوس أوف كلاودز» يُطلق 3 علامات جديدة عبر خدمة التوصيل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وسع المطبخ الافتراضي «هاوس أوف كلاودز» House of Clouds خدماته الرقمية المميزة، وأضاف ثلاث علامات طعام جديدة تُقدم أشهى المأكولات المحضرة على الأصول.

حيث يُقدم رؤية جديدة في عالم الطعام تتكيف مع احتياجات المستهلك ومع القيود التي فرضها واقع العالم الجديد، لتطوير المفاهيم المبتكرة باستمرار. يقوم هذا المشروع على خدمة تسليم الطعام، فالوجبات دائماً طازجة ومحضرة يدوياً في مطابخ «هاوس أوف كلاودز»، حيث لا يستخدم فريق الطهاة سوى أجود المكونات.

تتوافر العلامات الجديدة، وهي «شاك تشيك» Shak Chick و«بـِ بيروت» B’Beirut و«باستا مي غوستا» Pasta Mi Gusta، في أنحاء دبي عبر خدمة التوصيل من «هاوس أوف كلاودز»، ليتسنى للزبائن تذوق أطباق مختلفة والاختيار من بين باقة واسعة من المأكولات، بكبسة زر.

تُقدم علامة «باستا مي غوستا» Pasta أشهى الأطباق الإيطالية التقليدية، وتشمل الباستا على أنواعها والبيتزا الصغيرة والسلطات الإيطالية. كما يُمكن لعشاق الباستا الاستمتاع بتجربة مميزة واختيار نوع الباستا والصلصة التي تحلو لهم من القائمة لتحضير طبق خاص بهم.

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