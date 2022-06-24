«سبا انتركونتيننتال رأس الخيمة» رحلة فخمة لتجديد النشاط

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن منتجع وسبا انتركونتيننتال رأس الخيمة ميناء العرب، الملاذ المثالي على الجزيرة، عن افتتاح سبا انتركونتيننتال، ويجمع المنتجع الصحي الشامل بين العلاجات والتقنيات الشرقية والغربية لتعزيز صحة العقل والجسد والروح، وكل ذلك باستخدام أفضل المنتجات من Aromatherapy Associates, Proverb و Maison D’Asa.

يطل سبا انتركونتيننتال على الخليج العربي، وتحيط به المناظر الطبيعية الخضراء المورقة، ويضم 10 غرف علاجية، اثنتان منها للأزواج، ومناطق استرخاء منفصلة للرجال والنساء، وحماماً تركياً فاخراً وواسعاً.

مستوحاة من المناطق المحيطة بها، تم تصميم كل غرفة من غرف العلاج على شكل لؤلؤة، تكريماً لتاريخ الإمارة الغني للغوص بحثاً عن اللؤلؤ، في حين تشمل التجارب الغامرة علاجات فريدة من نوعها.

«ملاذ رأس الخيمة» (Ras Al Khaimah Escape) الخاص بالمنتجع الصحي، وهو علاج فريد مدته ساعتان و30 دقيقة، يجدد الجسم وينعشه، ويعيد ضبطه من الرأس إلى أخمص القدمين.

تشمل الطقوس تقشير الجسم، ولف الجسم بزيت الورد العطري الفاخر، وطقوس القدم الباردة بالنعناع، وتطهير الشعر بزيت الأركان العضوي، يليه مساج لكامل الجسم لمدة 60 دقيقة بالأحجار الدافئة، ويغلقه علاج الوجه من Maison D’Asa.

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