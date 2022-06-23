منحة للنساء الحوامل في سيؤول.. 540 دولاراً

المصدر: سيؤول - د.ب.أ

ذكر مسؤولون أمس، أن حكومة العاصمة الكورية الجنوبية سيؤول ستمنح النساء الحوامل اللواتي يعشن في المدينة 700 ألف وون (540 دولاراً أميركياً) لكل منهن في إعانات تكاليف النقل بدءاً من الشهر المقبل.

ويمكن للنساء الحوامل اللواتي أقمن رسمياً في المدينة لأكثر من ستة أشهر التقدم بطلب للحصول على المنحة، بحسب وكالة يونهاب للأنباء.

وقدرت حكومة المدينة العدد التقديري للمتقدمات بنحو 43 ألفاً.

وأشار مسؤولون إلى أن الدعم سيكون متاحاً في شكل نقاط بطاقات ائتمان، ويمكن استخدامه لكل من فواتير النقل العام والغاز. ولفتت حكومة المدينة إلى أن خطة الدعم تهدف إلى تخفيف العبء المالي عن الأسر التي لديها أطفال من حديثي الولادة. والخطة واحدة من تعهدات حملة عمدة المدينة أوه سي هون.

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