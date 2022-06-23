متلازمة انحشار الكتف تؤثر في العضلات والأوتار والأعصاب

المصدر: برلين - د.ب.أ

قالت الجمعية الألمانية لطب العظام وجراحة الحوادث إن متلازمة انحشار الكتف (Shoulder Impingement syndrome) هي حالة مرضية تحدث بسبب تضيّق مفصل الكتف. وأضافت أن هذا التضيّق يحدث غالباً بسبب الإصابات والتآكل المرتبط بالإجهاد وقلة الحركة وكذلك الترسبات الكلسية، مشيرة إلى أنه يؤثر بالسلب في العضلات والأوتار والأعصاب في الكتف، مسبباً الشعور بألم، لا سيما عند رفع الكتف وكذلك الشعور بفرقعة عند تحريك الكتف.

وحذرت الجمعية من أن عدم علاج متلازمة انحشار الكتف يؤدي إلى الإصابة بما يعرف «بتجمد الكتف» أي فقدان حركية الكتف.

وفي البداية تعالج متلازمة انحشار الكتف بواسطة العلاج الطبيعي والأدوية المثبطة للالتهابات والمسكنات، كما يمكن اللجوء إلى حقن الكورتيزون في المفصل والعلاج بالإبر والعلاج بالموجات التصادمية. وفي الحالات الشديدة يلجأ إلى الجراحة لعلاج التضيق فيما يعرف بجراحة «ثقب المفتاح» طفيفة التوغل.

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