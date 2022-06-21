مع ارتفاع حرارة الصيف.. ما كمية السوائل التي تحتاجها يومياً للتعويض؟

المصدر: برلين - د.ب.أ

قال الخبير الألماني أندرياس ماتزراكيس إن حرارة الطقس خلال فصل الصيف تتسبب في فقدان الجسم للسوائل عبر التعرق، وهو ما يمكن مواجهته من خلال شرب السوائل على نحو كاف.

وأضاف أن المشروبات المثالية تتمثل في المياه المعدنية والعصائر المخففة بالماء والشاي، كما أنه من المفيد تناول الخضراوات والفواكه، التي تمتاز بمحتواها العالي من الماء مثل الخيار والبطيخ.

وأشار ماتزراكيس إلى أن الجسم يفقد أيضاً الأملاح بفعل التعرق، ما يؤدي إلى الشعور بالتعب، وهو ما يمكن مواجهته من خلال شرب المياه المعدنية الغنية بالصوديوم، وكذلك حساء اللحم أو حساء الخضراوات. وينبغي تعويض الجسم من خلال شرب السوائل بمعدل يصل إلى ثلاثة لترات يومياً.

وبشكل عام، ينبغي تجنب التعرض لأشعة الشمس بقدر المستطاع؛ إذ ينبغي مثلا ممارسة الرياضة في الهواء الطلق في الصباح الباكر أو في المساء، مع مراعاة حماية الأجزاء المعرضة للشمس مثل الوجه والذراعين والقدمين بواسطة كريم واق من الشمس ذي مُعامل حماية SPF عال لا يقل عن 50.



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