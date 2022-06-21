«جانا» و«ليندا».. لمُحبّات الدراجات النارية

المصدر: برلين - د.ب.أ

أطلقت شركة «بوزه» سترتي الدراجات النارية Jana وLinda الجديدتين لمحبات الدراجات النارية. وأوضحت الشركة الألمانية أن Jana سترة قماشية مزودة بطبقة خاصة للحماية من الرياح والأمطار، وياقة من النيوبرين، وثلاثة جيوب داخلية وثلاثة خارجية، اثنان منهما مقاومان للماء.

وتوفر فتحات التهوية في منطقة الصدر والظهر وفي منطقة الأكمام التبريد اللازم والشعور بالراحة. وتتميز السترة القماشية بقابلية لتعديل العرض عند الأكمام والخصر والأرداف، كما أن المنطقة الأمامية معزولة بشكل إضافي، فضلاً عن أن البطانة الشبكية المسامية تسمح بتهوية جيدة في الأيام الحارة.

وتضمن الواقيات الموجودة على الكتفين والمرفقين الحماية اللازمة، ويمكن التجهيز بواقي الظهر بشكل لاحق. ويمكن دمج السترة مع سروال بوزه القماشي عبر سحّاب. وتتوافر السترة بالألوان: الأسود أو الأسود/الأصفر أو الأسود/الأحمر.

بينما تتمتع السترة Linda بمقاومة عالية للماء والرياح، مع الاعتماد على النيوبرين أيضاً في الياقة لتوفير المزيد من راحة الارتداء، وتوفر السترة فتحات تهوية في منطقة الصدر والظهر والأكمام، مع إمكانية تعديل عرض الأكمام والخصر والأرداف.

ويمكن تجهيز السترة المصنوعة من قماش تاكتيل بواقي الظهر في وقت لاحق، مع التجهيز بواقيات للكتفين والأكواع، وطبقات حماية وعناصر عاكسة. وتوفر السترة ثلاثة جيوب خارجية واثنين داخليين. ويبدأ سعر السترتين من 200 يورو.

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