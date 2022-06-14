البشرة الحساسة حول العين تتطلب عناية خاصة

المصدر: برلين - د.ب.أ

وصفت مؤسسة «عين» الألمانية البشرة حول العين بأنها نحيفة للغاية وحساسة جداً؛ لذا فهي تحتاج إلى عناية خاصة. وأوضحت أنه ينبغي لهذا السبب استخدام كريمات العناية المخصصة للعيون، وليس كريمات العناية المخصصة للوجه، مشيرة إلى أن كريمات العيون تحتوي على مواد فعالة تعمل على ترطيب البشرة حول العين وتمنح العين مظهراً مشرقاً ومفعماً بالحيوية.

وأضافت المؤسسة أن حمض الهيالورونيك يعمل على ترطيب البشرة حول العين وتخليصها من التجاعيد، بينما يعمل الكافيين على تحفيز الدورة الدموية الدقيقة للبشرة، ما يسهم في تقليل الانتفاخات والحد من الأكياس الدمعية تحت العينين.

وتمتاز خلاصة نبات «الشزندرة» بتأثيرها المنشط للخلايا والمحفز لسريان الدم، ما يسهم في القضاء على الهالات السوداء تحت العينين ويمنح العينين مظهراً أكثر يقظة وإشراقاً.

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