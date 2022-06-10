«ستيفانو ريتشي».. رحلة الملابس الفاخرة عالية الجودة

المصدر: الإمارات اليوم

تأسست شركة STEFANO RICCI، الرائدة في مجال الملابس الرجالية الفاخرة عالية الجودة، في عام 1972 من قبل المصمم الفلورنسي ستيفانو ريتشي وزوجته كلوديا بفلسفة حقيقية 100% صنع في إيطاليا.

شغوفاً بالعلاقات، قرر ستيفانو ريتشي إنشاء عروضه في سن مبكرة جداً. تم الترحيب بهذه الإبداعات بحماس منذ ظهوره الأول في Pitti Uomo في عام 1974

في عام 1986، قرر ستيفانو ريتشي مع مجموعة مختارة من الزملاء تشكيل اتحاد لتعزيز وجود فلورنسا وبيتي أومو كنقطة مرجعية أساسية للمجموعات الجديدة على المستوى الدولي. سرعان ما أصبح اسم «Classico Italia» ضماناً للإنتاج المصنوع حصرياً في إيطاليا.

من العلاقات إلى المظهر الكلي

في تسعينات القرن الماضي، وسعت شركة STEFANO RICCI إنتاجها للملابس الرجالية بشكل تدريجي ليشمل البدلات والملابس الرياضية والتريكو والأحذية. بدأت الشركة في إنتاج سلع جلدية حصرية.

25 عاماً في الصين

في عام 1993، بعد أن عزز وجوده في الولايات المتحدة من خلال أول صالة عرض، افتتح ستيفانو ريتشي أول متجر أحادي العلامة التجارية في العالم. كانت المدينة التي تم اختيارها للظهور الأول في المتجر هي شنغهاي.

في عام 1997، بعد سنوات عديدة من العمل والبحث المستمر، أطلق ستيفانو ريتشي العطر الأول: «كلاسيك».

في بداية الألفية الجديدة، دخل أبناء المصمم شركة العائلة. أصبح نيكولو ريتشي الرئيس التنفيذي للمجموعة، وأصبح فيليبو ريتشي في ما بعد المدير الإبداعي.

في عام 2005، تم إنشاء شعار العلامة التجارية الذي لايزال سارياً: Royal Eagle. يرتبط استخدام النسر رمزياً بقيم الدار: الشرف والقوة والفخر.

في عام 2009، توسع إنتاج العلامة التجارية مع إطلاق SR HOME، الذي يضم خدمات عشاء من البورسلين والكريستال والأواني الفضية والمفروشات والبياضات الفاخرة والإكسسوارات المنزلية الجلدية.

تحت خط SR HOME، تم إجراء استثمار كبير لإكمال مجموعة منتجات STEFANO RICCI. وفاءً لقيم تقاليد التصنيع وجذورها في المنطقة، اشترت الشركة في عام 2010 Antico Setificio Fiorentino، وهي مصنع حرير تاريخي أنتج أقمشة للعائلات الأولى في العالم منذ عام 1786، باستخدام أنوال يدوية عتيقة حتى يومنا هذا.

في عام 2011، تمت دعوة ستيفانو ريتشي لافتتاح أسبوع الموضة في موسكو بعرض مدرج مخصص للحلم الإيطالي، أمام جمهور من 2500 ضيف. في العام نفسه، افتتحت الشركة مقراً جديداً في Fiesole، على التلال المحيطة بفلورنسا.

40 عاماً

في عام 2012، احتفل ستيفانو ريتشي بمرور 40 عاماً على نشاطه بحدث عرض أزياء في معرض أوفيزي، وهو الأول والوحيد في تاريخ أهم متحف في إيطاليا، ومن خلال اتخاذ قرار بالتبرع لمدينة فلورنسا بالإضاءة الجديدة لوجيا دي لانزي.

كما افتتحت العلامة التجارية SR HOME أيضاً قسم اليخوت الفاخرة، الذي تم تصميمه لتلبية متطلبات العملاء الراقين المتحمسين لليخوت الضخمة المتخصصة في جذور كاليفورنيا وحجر الترافرتين التوسكاني وجلد التمساح.

في عام 2013، كجزء من استراتيجيتها لتوفير الرعاية الثقافية، مولت STEFANO RICCI استعادة مجلدات لا تقدر بثمن على فنون فلورنسا القديمة المخزنة في أرشيف ولاية فلورنسا.

إضاءة جديدة

تم تعيينه كافاليير ديل لافورو، وتم استدعاء ستيفانو ريتشي لقيادة «Centro di Firenze per la Moda Italiana»، وهي أقدم مؤسسة من نوعها على المستوى الوطني.

في يناير 2016، أطلقت العلامة التجارية فلورنتين في متحف ديل أوبرا ديل دومو الذي تم افتتاحه أخيراً في فلورنسا. هذا الخط الخاص بالأولاد، مصنوع يدوياً بالكامل في إيطاليا.

ساعات ستيفانو ريتشي

في تفسير رياضي للنسخة الأصلية المصنوعة من الذهب الأبيض، تم تزيين كرونوغراف SR Octagon Black Steel Chronograph من STEFANO RICCI بالفولاذ ويتميز بتصميم جريء بفضل معالجة ADLC. يجعل الكربون الشبيه بالماس غير المتبلور، بالإضافة إلى لونه الأسود، العلبة صلبة للغاية، ويزيد من مقاومة العوامل الخارجية، ويحسن خصائص مقاومة التآكل والتآكل، ويمنح تبديداً للحرارة وله توافق حيوي جيد. تم إنتاج هذه الساعة بمناسبة الذكرى الخمسين للشركة في إصدار محدود من 50 ساعة.

التأثير البصري قوي، مدعوم بالتصميم المعماري للغلاف المثمن. يرتبط كل جانب من المثمن بسلاسة من خلال مسافات بادئة مائلة على شكل حرف V، حيث تبرز العناصر الثمانية شبه المنحرفة (الملحومة على قاعدة الإطار والمحددة بواسطة براغي مثمنة الشكل عمودية مشقوقة) الاندماج بين كلاسيك والباروك.

ملاحظة نمط

18 ميلاً من التاريخ والمجد والفتوحات والتمردات والفن والطبيعة. ذكريات وأجواء. هذه هي المسافة التي تفصل إسكيا عن كابري، بشكل مثالي، في بحر مفعم بالحيوية، حيث توجد معجزة الجمال والفرح. عالمان يعكسان بعضهما بعضاً، ويحافظ كل منهما على هوية مثالية وتنوع صارخ، وكلاهما مملوء بالحكايات التي تشبه الحلم والحكايات الدنيوية، إضافة إلى آثار غامضة للهيمنة والرغبة في الحرية.

مذاق الأسلوب

أناكابري، إيشيا، محمية لي جالي الطبيعية. إنها رحلة إلى مذهب المتعة التي ترافق مجموعة STEFANO RICCI الجديدة، والتي تتميز بخزانة ملابس مصممة للرجل الذي يعيش سعياً وراء المتعة الشخصية، بأسلوب محدد، ويقدر الأشكال الأكثر نعومة وانتصار الألوان.

إنها جزيرة ليست موجودة بالضرورة ولكنها موجودة في بحثنا، معلقة بالزمن، بين أناقة Belle Époque وخمسينات القرن الـ20 الرائعة. لهذا السبب، حددنا الأماكن التي تمكنت من الحفاظ على سحرها دون تغيير بمرور الوقت.

قدم فيليبو ريتشي، المدير الإبداعي لـ STEFANO RICCI، مجموعة ربيع / صيف 2023، قائلاً: «إنها ترنيمة للحرية والذوق الرفيع. إنها أرض الأساطير والمفكرات التي تذكرنا بثروة الأماكن التي يسكنها العظماء».

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