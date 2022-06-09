10 نصائح لبناء شخصية طفلك.. الخطوات الأولى تحدّد معالم مستقبله

المصدر: حياة الحرزي - دبي

تساعد أساليب عدة الأسرة على تنشئة الأطفال تنشئة سليمة تُنمّي لديهم التفكير والتعلم الجيد، بما يؤهلهم لمواجهة التحديات التي تصادفهم في ما بعد، إذ تؤثر هذه المرحلة المبكرة بشكل كبير في حياة الفرد بالمستقبل، وقدرته على النجاح في الحياة. ومع أنّ الجينات تؤثر بشكل كبير في الطريقة التي يتطور بها دماغ الطفل، إلا أنّ نوعية البيئة التي يعيش في حضنها الشخص خلال مرحلة الطفولة المبكرة، تحدد معالم مستقبله، لذلك، تعتبر البيئة الداعمة للأطفال من أكثر العوامل المساهمة في انتقالهم بنجاح إلى المدرسة، وبالتالي، تحقيق نتائج أفضل داخل المدرسة وخارجها.

وتالياً تستعرض الباحثة السعودية في شؤون الأسرة والتربية، الدكتورة نجوى بنت ذياب المطيري، 10 أساليب حديثة تساعد في تربية الطفل، وتكوين شخصية سوية.

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