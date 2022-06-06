ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل.. خطر على الأم والجنين

المصدر: ميونيخ - د.ب.أ

حذرت الرابطة الألمانية لأطباء أمراض النساء من خطورة ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل؛ حيث إنه يرفع خطر الإصابة بتسمم الحمل، الذي يهدد الأم والطفل بمشكلات صحية خطيرة، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية بالنسبة للأم، وأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري والبدانة وصعوبات النمو الجسدي والعقلي بالنسبة للطفل. وأضافت الرابطة أن ارتفاع ضغط الدم عن قيمة القياس 140/90 مم زئبق ينبغي أن يدق ناقوس الخطر، موضحة أن أسباب ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل تتمثل في السمنة وداء السكري وارتفاع ضغط الدم الموجود مسبقاً والحمل المتعدد والسن فوق 40 عاماً وأمراض الكلى. وشددت الرابطة على ضرورة الذهاب إلى الطبيب فور ملاحظة أعراض الإصابة بتسمم الدم، والتي تتمثل في الصداع الشديد واضطرابات الرؤية وآلام أعلى البطن والاضطراب الداخلي وزيادة الوزن السريعة. وللحد من المخاطر، يجب على الأمهات الحوامل ممارسة الرياضة بشكل كافٍ أثناء الحمل، وتناول الطعام الصحي ومراقبة الوزن.

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