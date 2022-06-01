دراسة توصي بالقهوة: تقلل خطر الوفاة من أي مرض

المصدر: لندن - د.ب.أ

خلصت دراسة إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب قهوة يومياً يقلل من خطر الوفاة من أي مرض بواقع الثلث، حتى إذا تم التحلية بالسكر.

وذكرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أن الباحثين رصدوا الأشخاص الذين تناولوا القهوة محلاة أو غير محلاة أو لم يتناولوها على مدار سبعة أعوام، في دراسة شملت 170 ألف بريطاني في الخمسينات من عمرهم.

وخلص الباحثون إلى أن تناول ما بين كوبين إلى أربعة أكواب يومياً من القهوة أمر مفيد، بغض النظر عما إذا كانت محلاة أم لا.

وانخفضت خطورة الوفاة من الأمراض لدى من تناولوا القهوة غير المحلاة بنسبة 29% مقارنة بالذين لم يتناولوا القهوة، في حين انخفضت الخطورة لدى من تناولوا القهوة المحلاة بنسبة 31%.

ولكن باحثين من جامعة سازرن ميديكال في قوانتشو بالصين قالوا إن الشخص العادي الذي يحتسي القهوة يضيف معلقة سكر واحدة. وحذر الخبراء من أن هذه الكمية أقل بكثير من التي تضعها محال القهوة الشهيرة.

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