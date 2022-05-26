شركة سويدية تبتكر أول نظام اختبار لتشخيص جدري القردة في العالم

المصدر: موقع الامارت اليوم

أعلنت شركة سويسرية للأدوية، أن خبراءها ابتكروا ثلاثة أنواع من الاختبارات للكشف عن فيروس جدري القردة.

وأطلق على المجموعات النموذجية المعيارية اسم LightMix،. وهذه النماذج تسمح بتقييم انتشار الفيروس ويمكن أن تساعد على متابعة «التأثير المحتمل للعلاج والتطعيم وإجراءت الصحة العامة».

وتشير الشركة، إلى أن أحد أنظمة الاختبار يكتشف فيروس الجدري، والثاني فيروس جدري القردة، والثالث جميع أنواع فيروسات الجدري.

ووفقا لبيانات منظمة الصحة العالمية، سجلت في عالم 131 إصابة مؤكدة بجدري القردة بين البشر، وهناك 106 آخرين يشتبه بإصابتهم وهم تحت المراقبة. وأن أكثر الإصابات في إسبانيا والبرتغال وبريطانيا. بحسب «RT».

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