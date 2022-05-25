أعراض ارتفاع مستويات السكر في الدم .. انتبهوا إلى هذه الروائح التحذيرية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

قلة الأعراض السريرية لمرض السكري يمكن أن تجعل من الصعب تجنب الخطر، وهناك أدلة على أن نسبة السكر في الدم غير المنضبطة يمكن أن تؤدي إلى ظهور روائح معينة بعضها قد يتشبث بالملابس، وفقًا للهيئات الصحية، وقد تكون هذه الروائح علامة على أعراض خطيرة على المصاب بالسكري الانتباه إليها وطلب المساعدة الطبية إذا ظهرت لديه.

رائحة البول القوية

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية يُنظر إلى مرض السكري على أنه حالة مزمنة، وإذا أصبحت مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل مزمن، فلا بد أن تحدث تغيرات جسدية. ولدى بعض الناس قد يتسبب هذا في تغيرات جذرية في رائحة البول.

ووفقاً لـ"مايو كلينك"، فإن رائحة البول القوية يمكن أن تكون علامة على مرض السكري المتقدم، مضيفة: "رائحة البول القوية لها عدة أسباب محتملة. أحد الاحتمالات ، مرض السكري ، وأحد الاعتبارات الأخرى هو سلس البول. وعندما يحدث هذا، قد تبدو الرائحة أقوى من المعتاد لأنها تتشبث بالملابس".

وأضافت أن هناك أدلة على أن النساء المصابات بداء السكري يتعرضن لخطر الإصابة بسلس البول بنسبة 70٪، موضحة أن هذا يرجع جزئياً إلى تلف الأعصاب الناجم عن ارتفاع مستويات السكر في الدم، والذي يسمى بـ"الاعتلال العصبي".

الرائحة الفاكهية

وإضافة إلى ما سبق، ليست رائحة البول القوية هي فقط التي يعاني منها مرضى السكري، ففي الحالات الشديدة من مرض السكري غير المنضبط ، والمعروفة باسم الحماض الكيتوني السكري، يقوم الجسم بتفكيك الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة، وفقًا لموقع WebMD، ويمكن أن تترك مستويات الكيتون العالية رائحة فاكهية مميزة في رائحة الجسم والتنفس.

ويمكن أن يكون تراكم المواد الكيميائية الحمضية في الدم ضاراً الجسم ، لذا فإن تلقي العلاج الطبي السريع أمر ضروري.

رائحة الجسم

ووفقاً لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، فإن الأشياء التي يمكن أن تجعل رائحة الجسم أسوأ تشمل التمارين والطقس الحار والتغيرات الهرمونية وزيادة الوزن والإصابة بحالة مثل مرض السكري.

ويقول الطبيب كريستوفر ديتز، من MedExpress ، إن بعض الاضطرابات الأيضية، مثل مرض السكري ، يمكن أن تؤثر بالتأكيد على رائحة الشخص، فإذا كنت قلقًا بشأن رائحة الجسم أو لاحظت تغيرات مفاجئة في رائحة الجسم، فمن الأفضل دائمًا التحدث إلى أخصائي رعاية صحية.

ويشار إلى أنه عادة ما يكون زيادة العطش وزيادة الشهية وزيادة التبول من بين الأعراض الأولى التي يلاحظها مرضى السكري، وفي المراحل المتقدمة يمكن أن يتسبب تلف الأعصاب الناتج عن ارتفاع مستويات السكر في الدم في إحساس غريب مثل الوخز أو التنميل أو الشعور بالحرقة في اليدين أو القدمين، ويُعد علاج الأعراض عند ظهورها أمرًا بالغ الأهمية لتجنب المزيد من المضاعفات.

*ترجمة عن صحيفة express البريطانية.

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