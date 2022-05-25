نصائح لمواجهة أكثر المتاعب الصحية شيوعاً أثناء السفر

المصدر: دوسلدورف - د.ب.أ

قال مركز طب السفر الألماني إن إسهال السفر يعد من أكثر المتاعب الصحية شيوعاً أثناء السفر، إذ تحدث الإصابة به غالباً بسبب تناول الأطعمة والمشروبات الملوثة.

وأوضح أن إسهال السفر غالباً ما يكون مصحوباً بأعراض أخرى، مثل الحمى والغثيان والقيء والدوار والصداع. كما قد تظهر بعض الأعراض الخطيرة، مثل وجود دم في البراز، وهو ما يستلزم استشارة الطبيب على وجه السرعة.

وأضاف المركز أن الإصابة بإسهال لفترات طويلة يمكن أن تتسبب في حدوث عواقب خطيرة كجفاف الجسم، لاسيما لدى المصابين بأمراض مزمنة أو لدى كبار السن أو الأطفال الصغار.

ولمواجهة إسهال السفر، يتعين على المريض تعويض توازن الملح والماء في الجسم من خلال تناول محلول إلكتروليتي. وفي حالة عدم اصطحاب هذا المحلول في صيدلية السفر، فإنه يمكن تحضير هذا المحلول من خلال إضافة مقدار ثماني ملاعق صغيرة من السكر وملعقة واحدة ممسوحة من الملح إلى لتر ماء مغلي، وخلطها مع بعضها بعضاً.

وللوقاية من الإصابة بالإسهال من الأساس، يتعين على السياح الاستغناء تماماً عن تناول الوجبات المحتوية على الحليب أو البيض النيئ؛ لارتفاع خطر تلوّثها بالجراثيم المسببة للإصابة بالأمراض. ويندرج ضمن هذه الأطعمة كل من الآيس كريم والبودنج والمايونيز، وكذلك الأطعمة النيئة كالسلاطة، إلى جانب المشروبات المفتوحة ومكعبات الثلج أيضاً.

وينبغي أيضاً عدم تناول أي مشروبات، سوى من الزجاجات محكمة الغلق من قبل شركتها المصنعة. وإذا لم تتوافر للسياح هذه الإمكانية، فيمكنهم حينئذ تناول مياه الصنبور، لكن بعد غليه أولاً، مع الاقتصار على تناول نوعيات الأطعمة تامة النضج.

• لمواجهة إسهال السفر، يتعين على المريض تعويض توازن الملح والماء في الجسم من خلال تناول محلول إلكتروليتي.

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