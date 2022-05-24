الارتجاف.. يتطلب استشارة طبيب الأعصاب

المصدر: برلين - د.ب.أ صحة

أرجع طبيب الأعصاب البروفيسور أندريس سيبالوس - باومان الارتجاف إلى أسباب عدة، أبرزها الصرع والشلل الرعاش المعروف أيضاً باسم الباركنسون، موضحاً أنه قد يعود أيضاً إلى فرط نشاط الغدة الدرقية أو اضطراب عصبي بسبب داء السكري أو مشكلات الكلى. وتشمل أسباب الارتجاف أيضاً نقص فيتامين B12 والكالسيوم والعديد من أمراض المخيخ، على سبيل المثال، بسبب تناول الكحول لفترة طويلة. وبالإضافة إلى ذلك، قد يرجع الارتجاف إلى تعاطي أدوية معينة مثل الأدوية النفسية أو أدوية الصرع أو أدوية الربو. وعلى أي حال ينبغي استشارة الطبيب لتحديد السبب الحقيقي الكامن وراء الارتجاف وعلاجه في الوقت المناسب. ويمكن علاج الارتجاف بواسطة الأدوية مثل حاصرات بيتا، وفي الحالات الشديدة يمكن اللجوء إلى الجراحة لزراعة جهاز منظم نبضات الدماغ.

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