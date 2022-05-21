استشاري سعودي يكشف مفاجأة بشأن تأثير الشاي على القلب.. (فيديو)

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف استشاري أمراض قلب وشرايين، عن الفوائد العديدة التي يحققها شرب الشاي للجسم.

وقال الاستشاري السعودي: "الشاي يقلل من مستوى الكوليسترول الضار في الجسم ويقلل أيضًا من مستوى الدهون الثلاثية".

وأضاف في حديث لقناة الإخبارية السعودية: "الشاي له آثار صحية ممتازة على الجهاز المناعي، فهو يعزز المناعة ، ووظيفة الجهاز بشكل عام، نظرًا لإحتوائه على مضادات الأكسدة، وفيتامين a".

وتابع: "يساعد على تقليل نسبة الإصابة بالفيروسات التنفسية بشكل عام، ويساعد الخلايا على مقاومة الالتهابات"، موضحًا أن ثلاثة أكواب من الشاي كافية في اليوم.

فيديو | استشاري أمراض القلب والشرايين:



شرب الشاي يقلل نسبة الكولسترول ويعزز مناعة الجسم ويحمي من الفيروسات التنفسية.. و 3 أكواب من الشاي يوميا كافية#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/w1IcbquSxs — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news