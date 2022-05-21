شاهد.. تطورات جديدة بشأن مريض السمنة المفرطة بالجوف

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشف مدير مركز البدانة في مدينة الجوف السعودية دكتور عبدالرحمن الشراري، الحالة الصحية للسعودي ناصر مطر، الذي يعاني من مرض السمنة حيث بلغ وزنه أكثر من 250 كيلو غرام، وظل طريح الفراش لمدة 12 عاما كونه لم يستطيع الحركة، وذلك بعد تخصيص فريقا لمعالجته بمنزله مع خطة علاجية متكاملة.

وقال الشراري خلال حديثه لـقناة الإخبارية، إنه تم التوجيه من قبل مدير عام الشؤون الصحية لمباشرة الحالة وتم تشكيل فريق معالج لزيارته في منزله مع شرح كامل للخطة العلاجية ثم تم نقله إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.

وأشار إلى أن المريض وصل في شهر مارس الماضي إلى المستشفى وأخذ التاريخ المرضي له مع عمل الفحوصات اللازمة، وشارك الفريق المعالج المكون من استشاري الغدد الصماء وأخصائي التغذية والعلاج الطبيعي والأخصائي النفسي في خطة العلاج، وبمراجعة الأدوية تبين وجود إصابة سابقة في الظهر أقعدته 12 عاما وأدوية كورتيزون سببت له زيادة الوزن.

وأوضح أنه تم عمل خطة علاجية بإنقاص الكورتيزون تدريجيا ووضعه على إبر مخصصة تساعد على إنقاص الوزن، وتم عمل برنامج غذائي مخصص بسعرات حرارية محددة ساعدت المريض بإنقاص وزنه ما يقارب 50 كيلو خلال 60 يوما، مؤكدا أن المريض متعاون وتم إخضاعه لبرنامج نفسي تحفيزي ليستطيع استكمال العلاج.

فيديو | مدير مركز البدانة في الجوف د. عبدالرحمن الشراري:



مريض أقعد بسبب السمنة لمدة 12 عاما..

وصحة الجوف خصصت فريقا معالجا لزيارته بمنزله مع خطة علاجية متكاملة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/G0DY3lEkIk — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 21, 2022

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