ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم .. علامة تحذيرية تظهر حول العين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم من الأمراض التي لا تظهر أعراض واضحة والكشف عنه يكون من خلال إجراء فحص الدم، ولكن في بعض الحالات قد يكون له علامات تحذيرية منها علامة تحذيرية تظهر حول العين وهي عبارة عن كتل مائلة للإصفرار، وفي حالة ظهور مثل تلك العلامة يجب قياس مستوى الكوليسترول لديك لتكتشف مبكراً إن كنت مصاباً به، وحتى تتجنب المخاطر التي يشكلها ارتفاع الكوليسترول الضار والذي يتراكم ببطء في الدم ويعرض المصابين به لخطر الإصابة بأمراض القلب.

ونقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الطبيبة سوزان سارانجاباني، قولها إن من أكثر علامات الإنذار المبكر على أن الكوليسترول قد بدأ في التراكم في الأوعية الدموية هو ظهور ما يعرف باسم "الزانثلازما" وهي كتل بيضاء مائلة للصفرة على الجفن العلوي والسفلي للعين.

وتابعت: "حوالي نصف الأشخاص الذين يصابون بالزنثلازما يعانون من ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، لأنها ناتجة عن رواسب الدهون، ويمكن أن يكون لدى هؤلاء الأشخاص مستويات عالية من الكوليسترول الضار أو قد تكون أيضا نتيجة لنقص الدهون منخفضة الكثافة أو الكوليسترول الجيد".

وعلى الرغم من أن الكوليسترول لا يظهر عادةً مع العديد من العلامات التحذيرية، إلا أن ظهور هذه العلامة التحذيرية حول عينيك قد يكون مؤشراَ.

وأشارت الطبيبة إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالزانثلازما، خاصة من هن في منتصف العمر أو أكبر، وكذا المصابون بمشاكل صحية أخرى مثل السمنة والسكري ومشاكل الغدة الدرقية، وعلى الرغم من أن تلك الكتل ليست مؤلمة وقد لا تسبب الحكة إلا أن شكلها يكون واضح تماماً وقد يكون قبيحاً لدى بعض من يعانون منها.

وأوضحت الطبيبة أن الزانثلازما لن تختفي من تلقاء نفسها بل يمكن أن تزداد سوءًا، والطريقة الأكثر فعالية لإزالة تلك الكتل هي من خلال الجراحة أو التقشير الكيميائي حسب ما يحدده الطبيب.

وتؤكد الطبيبة على ضرورة أن اتخاذ إجراءات فورية إذا كان لديك ارتفاع في نسبة الكوليسترول حتى لا يسبب مشاكل في القلب والأوعية الدموية، وبمجرد أن يؤكد طبيبك ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم فإن الخطوة التالية هي استرداد مستوياتك من منطقة الخطر عن تطريق تعديلات نمط الحياة والنظام الغذائي والأدوية التي يصفها الطبيب.

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