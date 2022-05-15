ارتفاع الكوليسترول في الدم .. علامتان تشيران إلى تصلب الشرايين

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

لا تظهر أعراض ارتفاع نسبة الكوليسترول عادة بصورة ملحوظة، ولكن يمكن أن تؤدي إلى بعض التغييرات والعلامات الجسدية ومنها ما حذر منه مركز الأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا والذي قال إن هناك شعورين في الجسم يمكن أن يشيران إلى أن تراكم الكوليسترول قد وصل إلى مستويات عالية وقد يسبب تصلباً وضيقاً في الشرايين إذا لم يتم العلاج.

وبحسب تقرير لصحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن ارتفاع الكوليسترول في الدم يمكن أن يسبب مضاعفات من أخطرها الألم أو التشنج الناجم عن ضعف الدورة الدموية بسبب انسداد شرايين الأطراف السفلية.

وعندما يتسبب ارتفاع الكوليسترول في حدوث هذه العملية في الساقين أو القدمين، يُعرف باسم مرض الشرايين المحيطية.

ووفقاً لمركز الأوعية الدموية بجامعة كاليفورنيا، فإن الإحساس بالتعب أو الحرقة في الأرداف أو الفخذ أو ربلة الساق أثناء المشي يمكن أن يشير إلى داء الشرايين المحيطية، ويعد تراكم الترسبات الدهنية للكوليسترول من عوامل الخطر التي قد تؤدي إلى الإصابة بتصلب وضيق الشرايين.

ولدرء التهديد الذي يشكله ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، من الضروري اتخاذ خطوات لخفض مستوياته بعد أن يتأكد الشخص من ارتفاع الكوليسترول لديه من خلال إجراء فحص الدم، وإذا كنت تعاني من ارتفاع نسبة الكوليسترول فسوف يتحدث معك الطبيب حول كيفية خفضه.

وهناك العديد من الأطعمة التي لا تشكل مجرد جزء من نظام غذائي صحي، بل يمكنها أن تساعد بنشاط في خفض نسبة الكوليسترول في الدم أيضاً.

ووفقاً لجمعية الكوليسترول البريطانية فإن تقليل الدهون المشبعة واستبدال بالدهون غير المشبعة يعد طريقة رائعة لخفض نسبة الكوليسترول في الدم، والدهون المشبعة هي نوع الدهون الموجودة في الزبدة والسمن وشحم اللحوم أو اللحوم الدهنية. وبدلاً من ذلك ، اختر:

زيوت نباتية مثل زيت الزيتون وعباد الشمس والذرة وبذور اللفت والجوز وزيوت البذور بشكل عام

الأفوكادو والمكسرات والبذور

الأسماك الزيتية.

والأسماك الزيتية هي مصدر جيد للدهون الصحية غير المشبعة، وخاصة "أوميغا 3" ، ولذا حاول أن تأكل حصتين من السمك أسبوعياً، منها حصة من الأسماك الزيتية.

وبالإضافة إلى تناول الطعام الصحي، يمكن أن تؤدي التمارين المنتظمة إلى توجيه ضربة إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم.

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