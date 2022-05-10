انتبهوا إلى جفاف الفم .. قد يكون علامة على مرض مزمن

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

في بعض الأحيان قد تكون أعراض مرض السكري غامضة ويصعب اكتشافها، ولكن هناك بعض العلامات الشهيرة مثل الشعور بالعطش والشعور بالتعب والإرهاق وكثرة التبول، وتشير مواقع صحية أجنبية إلى أن من بين العلامات أيضاً جفاف الفم والذي يمكن أن يكون بسبب الإصابة بمرض السكري المزمن، مع التأكيد بالطبع على أن جفاف الفم قد يكون له سبب طبي آخر.

ويوضح موقع Diabetes البريطاني أن جفاف الفم، هو المصطلح المستخدم لوصف نقص اللعاب في الفم، والأشخاص المصابون بالسكري أكثر عرضة للإصابة بجفاف الفم بسبب ارتفاع مستويات الجلوكوز في الدم واللعاب.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن "كليفلاند كلينيك" تلاحظ أن جفاف الفم هو عرض شائع لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يسبب جفاف الفم مع مرض السكري على المدى الطويل مشاكل صحية مثل أمراض اللثة والالتهابات.

ومن المهم التحدث إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول الأعراض التي تشعر بها، لأن جفاف الفم قد يكون من الأعراض المبكرة لمرض السكري.

أعراض مرض السكري

وبحسب Mayo Clinic وهيئة الخدمات الصحية البريطانية فإن من أبرز أعراض مرض السكري ما يلي:

العطش الشديد

كثرة التبول

فقدان الوزن دون محاولة

حكة في المناطق الحساسة

الإصابة بمرض القلاع بشكل متكرر

تستغرق الجروح وقتاً أطول للشفاء

الرؤية المشوشة

وتجدر الإشارة إلى أنه من المهم جداً تشخيص مرض السكري في أقرب وقت ممكن لأنه سيزداد سوءًا إذا تُرك دون علاج.

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