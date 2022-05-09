أفضل نظام غذائي لتقليل مستويات السكر في الدم

المصدر: ترجمات – الإمارات اليوم

كشفت دراسة دنماركية حديثة أن النظام الغذائي الأكثر فاعلية في تقليل نسبة السكر في الدم هو النظام الغذائي النباتي.

وبحسب ما نقلت صحيفة "إكسبريس" البريطانية عن الدراسة فإن هناك عدد من العوامل التي قد تؤدي إلى إصابة الشخص بداء السكري من النوع الثاني، ولكن السبب الأكثر شيوعًا هو اكتساب الشخص المعني وزنًا كبيرًا لدرجة أن يصبح سمينًا، وبمجرد أن يكون الشخص في هذه الحالة، من الضروري أن يفقد الوزن الزائد لإدارة مرض السكري وتحسين صحته الجسدية.

وكشفت الدراسة الدنماركية أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن والذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني والذين اتبعوا نظامًا غذائيًا نباتيًا لمدة 12 أسبوعًا شهدوا انخفاضًا في وزنهم وتحسن لديهم التحكم في نسبة السكر بالدم.

وقالت المؤلفة المشاركة في الدراسة آن ديت تيرمانسن عن النتائج: "قد يؤدي الالتزام بالنظام النباتي لمدة 12 أسبوعًا على الأقل إلى فقدان الوزن بشكل مفيد سريريًا وتحسين مستويات السكر في الدم".

وخلال الدراسة تمت مقارنة النظام الغذائي النباتي مع الأنظمة الغذائية الأخرى مثل حمية البحر الأبيض المتوسط للتأكد من مدى فعاليتها في المساعدة على التحكم في نسبة السكر بالدم. وكان النظام النباتي هو الأكثر فاعلية من الأنظمة الغذائية الأخرى.

ويشار إلى أن هناك نوعين من مرض السكري، النوع الأول ويحدث عندما يهاجم جهاز المناعة في الجسم الخلايا التي تنتج الأنسولين ويدمرها، أما النوع الثاني فيحدث عندما لا ينتج الجسم ما يكفي من الأنسولين أو لا تتفاعل خلايا الجسم مع الأنسولين. وأكثر أنواع مرض السكري شيوعًا في المملكة المتحدة هو النوع الثاني، ويشكل حوالي 90 بالمائة من الحالات.

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