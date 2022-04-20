«الإحصاء الخليجي» يكشف نسبة الشفاء من «كورونا»

المصدر: موقع الامارات اليوم

كشف مركز الإحصاء الخليجي عن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون الخليجي ونسب الشفاء من فيروس كورونا في دول المجلس.

ونشر المركز تغريدة عبر «تويتر» أكد فيها أن عدد لقاحات كورونا المعطاة في دول مجلس التعاون، قد تجاوزت 113581900 جرعة، وأن نسبة التعافي من الفيروس في السعودية بلغت 98.2%، وبأن المملكة في تصاعد بشأن حالة التعافي.

وذكر المركز أن إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في دول المجلس بلغ 3595385 إصابة، وإجمالي حالات التعافي بلغ 3548594 حالة، وإجمالي حالات الوفاة بلغ 20334 حالة.

وبلغت نسبة الشفاء من فيروس كورونا في سلطنة عمان 98.7%، وهي في تصاعد عن الأيام الأخيرة، والإمارات 98%، والكويت 99.4%، والبحرين بنسبة 99.1%، وسجلت قطر أعلى نسبة شفاء أو تعافي من فيروس كورونا، حيث سجلت 99.5%.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news