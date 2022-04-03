بريطانيا تسحب منتجات من بيضة شوكولاتة «كيندر» للأطفال بعد اشتباه تلوث

المصدر: موقع الإمارات اليوم

كشفت وكالة معايير الغذاء (FSA) البريطانية، تفاصيل سحب منتجات بيضة شيكولاتة كيندر احترازياً جنبا مع تحذير المستهلكين الذين اشتروا المنتج تجنب تناوله وإعادته إلى متجر الشراء.

ووفقاً لـ«ديلي إكسبريس» استدعت وكالة المعايير الغذائية منتجات Kinder Surprise بسبب احتمال وجود السالمونيلا، موضحه أن منتجاتها المتأثرة رصدت في بلجيكا فقط.

وقدمت هيئة الخدمات المالية (FSA) نصيحة للمستهلكين: «إذا اشتريت منتج كيندر سيربرايز فلا تأكله، ويفضل استخدامه قبل: جميع التواريخ بين 11 يوليو 2022 و 7 أكتوبر 2022».

كما أصدرت فيريرو للشوكولاتة بيانًا رسميًا بشأن الاستدعاء قالت فيه: «إننا نستدعي طواعية مجموعات مختارة من Kinder Surprise كخطوة احترازية، حيث أصبحنا على دراية بوجود ارتباط محتمل بعدد من حالات السالمونيلا المبلغ عنها».

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