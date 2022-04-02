طريقة عمل الزبادي في المنزل

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

يحرص الكثيرون على تناول الزبادي في السحور خلال شهر رمضان، وهناك عدة طرق لعمل الزبادي في المنزل بدلا من شرائه جاهزاً من المحال التجارية، ومن الوصفات الشهيرة لعمل الزبادي في البيت الوصفة التي قدمتها الشيف نجلاء الشرشابى في برنامجها "على قد الإيد".

طريقة عمل الزبادي في البيت

المقادير

كيلو لبن دافئ

علبة زبادي

ماء ساخن

طريقة تحضير الزبادي

يخلط الزبادي مع اللبن ثم يصب في طاجن فخار ثم يرص في صينية بها ماء ساخن.

توضع الصينية في الفرن بعد أن يطفأ ويضاف ماء ساخن للصينية بعد ساعتين.

تترك حتى يتحول اللبن لزبادي ويحفظ في الثلاجة ثم يستخدم.

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