كيفية التغلب على العطش في رمضان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قدمت خبيرة التغذية المصرية سالي فؤاد عدد من النصائح للتغلب على العطش خلال الصيام في نهار شهر رمضان، وقالت إن ارتفاع درجة الحرارة هذه الأيام يؤدي إلى العطش، ويلعب نوع الغذاء الذي يتناوله الصائم دورًا كبيرًا في تحمل العطش أثناء ساعات الصيام وللتغلب على الإحساس بالعطش.

وهناك عدد من النصائح للتغلب على العطش في رمضان، ومنها:

تقليل الملح في الأطعمة ويفضل وضع الليمون كبديل في الطعم فيساعد على امتصاص الحديد والبروتينات. تجنب تناول الأكلات والأغذية المحتوية على نسبة كبيرة من البهارات والتوابل وخاصة في وجبة السحور لأنها تحتاج إلى شرب كميات كبيرة من الماء بعد تناولها. شرب كميات قليلة من الماء في فترات متقطعة من الليل. الإكثار من تناول الخضروات والفواكه الطازجة، فهذه الأغذية تحتوي على كميات جيدة من الماء والألياف التي تمكث فترة طويلة في الأمعاء مما يقلل من الإحساس بالجوع والعطش. الابتعاد عن تناول الأكلات والأغذية المالحة مثل السمك المالح والمخللات والأجبان المالحة، لأن هذه الأغذية تزيد من حاجة الجسم إلى الماء. يعتقد بعض الأشخاص إن شرب كميات كبيرة من الماء عند السحور يحميهم من الشعور بالعطش أثناء الصيام، وهذا اعتقاد خاطئ لأن معظم هذه المياه زائدة عن حاجة الجسم فتقوم الكلية بطردها بعد ساعة من تناولها. الجسم لا يستفيد بأكثر من كوب ماء واحد في كل ساعة. الإكثار من السوائل في رمضان مثل العصائر المختلفة والمياه الغازية يؤثر بشدة على المعدة وتقليل كفاءة الهضم وحدوث بعض الاضطرابات الهضمية كما يساعد على تخزين الماء في الجسم لأنه يتفاعل مع الطعام ويتحول إلى أملاح زائدة. ينصح أيضاً بعدم شرب العصائر التي تحتوي على مواد مصنعة وملونة اصطناعيا والتي تحتوي على كميات كبيرة من السكر وقد ثبت عند أطباء التغذية أنها تسبب أضرار صحية وحساسية لدى الأطفال كما أن كثرة السكريات في المشروبات تسبب عطش من جديد، وينصح باستبدالها بالعصائر الطازجة والفواكه. يقوم بعض الأفراد بشرب الماء المثلج بخاصة عند بداية الإفطار وهذا لا يروي العطش بل يؤدي إلى انقباض الشعيرات الدموية وبالتالي ضعف الهضم، ويجب أن تكون درجة الماء معتدلة أو متوسطة البرودة وأن يشربها الفرد متأنيا وليس دفعه واحدة ودفع الطعام بالماء أثناء الأكل طريقة خاطئة لأنها لا تعطي فرصه للهضم وأكثر عمليات الهضم هو مضغ الطعام للحصول على هضم جيد. كما أن كثرة الشرب أثناء الأكل تخفف من العصارة الهضمية.

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