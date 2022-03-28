فائدة صحية مذهلة لفاكهة الكمثرى !

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يختلف سلوك السرطان باختلاف مكان وجوده في الجسم، لكن اكتشاف المرض مبكرًا هو مفتاح النجاة من جميع أنواع السرطان. وأصبحت المركبات النباتية موضع تركيز حاد من قبل العلماء لقدرتها على درء الأمراض، ووفقاً لبعض الدراسات فإن فاكهة الكمثرى يمكن أن تحمي من العديد من السرطانات.

والسرطان هو مصطلح يطلق على المرض الناتج عن النمو غير المنضبط للخلايا التالفة، وعادةً ما يُطلق على نوع السرطان اسم العضو المصاب، وأظهر استهلاك الأغذية النباتية نتائج واعدة في محاربة الخلايا السرطانية. وأفادت بعض الأبحاث عن الآثار المفيدة للكمثرى ضد أنواع مختلفة من السرطان.

وبحسب صحيفة "إكسبريس" البريطانية تظهر الأبحاث أن الكمثرى تحتوي على مركبات مقاومة للطاقة يمكن أن تكون مفيدة في درء السرطانات القاتلة، ويتم الترحيب بالكمثرى من قبل خبراء التغذية لأنها توفر ثروة من المركبات النباتية المفيدة ومضادات الاكسدة القوية التي لها تأثير خفض ضغط الدم وتحسن صحة الأوعية الدموية، وقد قد تحمي من سرطان القولون والمستقيم والرئة.

وأظهرت دراسة نشرت في المجلة الدولية للسرطان أن تناول كميات أكبر من التفاح والكمثرى والخضروات الجذرية كان مرتبطاً بانخفاض خطر الإصابة بسرطان الرئة، وأشار مؤلفو الدراسة إلى أن فيتامين سي الموجود في الفاكهة يقاوم الجذور الحرة التي تضع الخلايا تحت ضغط الأكسدة وتمهد الطريق للأمراض المزمنة.

وتشمل العلامات التحذيرية التي تظهر بشكل شائع في مختلف أنواع السرطان: "فقدان الوزن، والتعب والألم غير المبرر، والكتل المستمرة التي قد تكون موجودة في الإبط أو المعدة أو الفخذ أو الصدر أو المنطقة الحساسة لدى الرجال"، وهناك ما يصل إلى حوالي 200 من الأعراض التي تختلف حسب نوع السرطان.

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