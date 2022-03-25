نصـــــائح للعنــاية بالشـعــر في المــنزل

المصدر: الإمارات اليوم

مع استعدادنا لاستقبال شهر رمضان المبارك نفسياً وعملياً، إلا أن الكثير من الأشخاص لا يعلمون أنه المناسبة الأمثل للاستثمار في العناية بنفسك وشعرك أيضاً.

استخدام عصابات الشعر (بندانة) مصنوعة من الحرير وارتداؤها حول مقدمة الرأس، لضمان حماية الشعر من أي احتكاكات خارجية وبالتالي تقليل تساقط الشعر حيث يحتفظ الحرير بالرطوبة داخل الشعر.

عدم إحكام ربطة الشعر على نحو ضيق (الطريقة المسماة بالكعكة)، حيث يؤدي هذا الشد إلى إجهاد بصيلات الشغر ما ينتج عنه التساقط وتكسر الشعر.

المكونات الطبيعية التي يجب التفكير بها أثناء البحث عن منتج جيد للشعر:



- إن البيض من المكونات الطبيعية التي يُمكن أن تكون بمثابة منعم رائع للشعر، حيث سيساعد في استرجاع الترطيب للشعر. والحبة السوداء أيضاً من المواد الطبيعية المميزة حيث تساعد على تعزيز نمو الشعر والحد من الصلع وتساقط الشعر كما أنها تمنع الشيب.

- يعتبر الأرجان أيضاً عنصراً رائعاً في العناية بالشعر فهو يساعد على ترطيب الشعر ويعطيه كثافة أكبر ويحميه من التلف اليومي، ويساعد كذلك في الحد من تساقط وتقصف الشعر، ما يجعل الشعر يبدو أكثر صحة ولمعاناً.

- وأحد المكونات التي نعرفها ونحبها جميعاً هو جوز الهند، حيث تساعد مستخلصات جوز الهند في استرجاع ترطيب الشعر وقوته بالإضافة إلى عدد من الفوائد الأخرى.

أهمية وجود روتين جيد لغسل الشعر



بالنسبة للسيدات اللواتي يرتدين الحجاب، من الشائع أن يعانين من وجود خلايا الشعر الميتة تحت الحجاب. لذلك، فإن اعتماد روتين جيد لغسل الشعر يحدث فرقاً كبيراً. وبشكل عام، إن استخدام زيوت الشعر الطبيعية والمغذية مثل اللوز وجوز الهند يساعد في الحفاظ على توازن صحي لشعرك.

التغذية من خلال ماسكات الشعر



استخدام الكثير من الحرارة المرتفعة أو المواد الكيميائية الضارة، أو حتى تعرض الشعر لأشعة الشمس الحارقة لفترة طويلة في منطقة الشرق الأوسط من الممكن أن يؤدي إلى تساقط كميات كبيرة من الشعر وجعله جافاً وباهتاً.

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