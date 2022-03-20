نصائح وتمارين بسيطة تساعدك على النوم سريعاً

المصدر: عواصم - متابعات

قدمت أخصائية النوم، والمدرّبة في قسم طب النوم في كلية الطب بجامعة "هارفارد"، ريبيكا روبينز، عدداً من النصائح لمساعدة أولئك الذين يجدون صعوبات في الخلود إلى النوم سريعا، وقالت إن هناك تمارين وتقنيات للاسترخاء يمكن أن تساعد على النوم بسرعة، ومنها التنفس العميق وهو طريقة مدعومة علمياً لتهدئة الجسم والعقل، ويمكن القيام به بسهولة قبل النوم، وعندما تستيقظ في منتصف الليل.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن أخصائية النوم قولها إن التنفس العميق يمكن أن يؤدي إلى إبطاء معدل ضربات القلب، وتقليل ضغط الدم، كما أنه يُحفّز نظام الراحة والهضم في الجسم.

وأشارت أخصائية النوم إلى أن من بين الطرق الأخرى للمساعدة على النوم سريعاً التأمل، وهو أسلوب يبلغ عمره قرون يُستخدم لتهدئة الجسم والعقل.

ويُعتبر التصوّر وسيلة مُساعِدة أخرى للنوم، كأن تتخيل نفسك في بقعة هادئة وساكنة، واملأها بأشياء وألوان وأصوات محدّدة، ووجد الباحثون أن الأشخاص الذين يتخيّلون بالتفصيل كانت لديهم القدرة على إخراج الأفكار غير المرغوب بها من عقولهم بنجاح أكبر.

ويقول الخبراء إن إرخاء العضلات التدريجي يُسهّل النوم، مع ضرورة عدم التفكير في الأشياء التي قد تثير القلق والتوتر والتفكير لديك داخل غرفة النوم، ولا في المهام التي ستقوم بها غداً حتى لا يزيد ذلك من صعوبات النوم ويصيبك بالأرق.

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