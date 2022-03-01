انتبهوا إلى هذا التغييرات الجسدية.. قد تنذر بالإصابة بمرض السرطان

المصدر: برلين - متابعات

يقدم الكشف المبكر عن الإصابة بمرض السرطان فرصة كبيرة للعلاج والشفاء من هذا المرض الخبيث. ورصدت "دويتشه فيله" الألمانية أبرز الأعراض والتغييرات التي قد تطرأ على الجسم وقد تشير إلى الإصابة بمرض السرطان.

وقالت القناة الألمانية على موقعها الإلكتروني إن هناك أكثر من 200 نوع من مرض السرطان أو كما يطلق عليه المرض الخبيث، وغالباً تكون الأعراض منتشرة في جميع أنحاء الجسم أو في أجزاء معينة منه. ويحدث السرطان عندما تتكاثر الخلايا غير الطبيعية بشكل خارج عن السيطرة وتنتشر في مكان آخر.

ويمكن للخلايا أن تغزو أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها، وفي عملية تسمى ورم خبيث، يمكن أن ينتشر السرطان في الجسم.

ويعتبر مرض السرطان أحد الأسباب الرئيسية للوفاة في العالم. وبحسب منظمة الصحة العالمية، تجاوز العالم عتبة جديدة في عام 2021، حيث تم تشخيص ما يُقدّر بنحو 20 مليون شخص مصاب بالسرطان، فيما توفي 10 ملايين شخص بسببه.

وحدد مركز أبحاث السرطان في المملكة المتحدة قائمة لأعراض الإصابة بمرض السرطان يجب أن تكون على دراية بها. وقد أثبتت العديد من الدراسات الطبية، أنه في حال الكشف المبكر عن الإصابة فهذا يزيد من نسب الشفاء بشكل كبير.

وتشمل الأعراض العامة التي تنذر بالإصابة بمرض السرطان ما يلي:

- فقدان الوزن غير المبرر.

- التعب أو الألم غير المبرر.

- تعرق ليلي شديد.

- السعال المستمر.

- فقدان الشهية والنفخة المستمرة.

- كتلة أو تورم غير عادي في أي مكان في الجسم.

- تغييرات في الجلد.

- تغير في حركة الأمعاء، مثل الإمساك، أو دم في البراز.

- نزيف مهبلي غير معتاد.

- مشاكل في التبول و دم في البول.

ويمكن أن تكون هذه الأعراض ناجمة عن أمراض أخرى غير سرطانية، ولكن يجب ذكرها لطبيبك.

وهناك أعراض قد تصيب الثدي، مثل التغييرات غير العادية في الحجم أو الشكل أو ملمس الثدي، وفق موقع "ديلي ريكورد" البريطاني.

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