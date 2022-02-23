أعراض مرض سرطان الدم .. علامتان قد تظهران خلال أسابيع قليلة

المصدر: عواصم - متابعات

قالت إحدى المؤسسات الصحية البريطانية إن هناك علامتان مقلقتان لسرطان الدم قد تظهران على الجلد خلال أسابيع قليلة.

ونقل الموقع الإلكتروني لقناة "روسيا اليوم عن مؤسسة Macmillan Cancer Support القول إن سرطان الدم الذي ينمو بشكل أسرع، مثل ابيضاض الدم النخاعي الحاد أو سرطان الدم الليمفاوي الحاد، من المرجح أن يسبب أعراضاً تظهر على مدى بضعة أسابيع، وغالباً ما يمرض الناس بسرعة كبيرة. ومعظم أعراض اللوكيميا الحادة سببها خلايا سرطان الدم التي تملأ نخاع العظم. وهذا يعني أن خلايا الدم السليمة لا تنتقل إلى الدم كالمعتاد".

وأضافت المؤسسة أنه يمكن أن تظهر العلامات على المرض في عدد كبير من الطرق. والأكثر شيوعاً هو حدوث تغيرات جذرية في الوزن، إلى جانب تورم الغدد الليمفاوية أو تضخم الكبد، وقد يحدث نزيف أنفي متكرر لأن الخلايا الموجودة في نخاع العظم تمنع إنتاج خلايا تخثر الدم.

وأبلغ بعض المرضى عن كدمات وطفح جلدي، ويقول مركز سرطان الدم التابع لهيئة الخدمات الصحية البريطانية إن الكدمات تبدأ كبقع حمراء يتغير لونها وتصبح أكثر قتامة بمرور الوقت. وقد يكون من الصعب رؤية الكدمات في البداية عند بشرة سوداء وبنية، ولكن مع تطورها تظهر أغمق من الجلد المحيط بها.

و تشمل العوامل التي تؤثر على خطر إصابة الفرد بسرطان الدم التعرض للمواد الكيميائية أو الإشعاع، وقد ينتج عدد كبير من السرطانات عن العرق والجنس والعمر، وعلى عكس الأنواع الأخرى من الأورام الخبيثة، فإن تغييرات نمط الحياة مثل النظام الغذائي لها تأثير ضئيل على خطر الإصابة بسرطان الدم، ومع ذلك فإن ممارسة الرياضة بانتظام واتباع نظام غذائي جيد يمكن أن يقطع شوطاً طويلاً لتجنب أشكال أخرى من السرطان.

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