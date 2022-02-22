احترسوا من هذا الشاي .. يزيد خطر السرطان ثلاثة أضعاف

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يقف السرطان حالياً في طليعة الاهتمامات الطبية، لا سيما منذ تعطلت جهود الفحص أثناء الجائحة في بعض البلدان، ومع ذلك فإن الدافع المبكر لإجراء تغييرات في نمط الحياة يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالات الإصابة بالمرض، وعلى الرغم من أن الشاي يوصف إلى حد كبير بفوائده الصحية، إلا أن سلامة أحد أنواعه الشهيرة أصبحت موضع تساؤل منذ أن ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بالسرطان بثلاثة أضعاف، ألا وهو الشاي العشبي الذي يطلق عليه مشروب المتّة، والذي ينتشر في بعض البلدان العربية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن مشروب المتة وموطنه الأصلي أمريكا الجنوبية، مرتبط بستة أشكال مختلفة من السرطان، فعلى الرغم من التباهي بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة التي يحتويها تشير الدراسات إلى أن هذا المشروب قد يزيد من خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

ويقول مركز ميموريال سلون كيترينج للسرطان: "ترتبط الجرعات العالية والاستخدام المطول لشاي المتّة بزيادة خطر الإصابة بسرطان البروستاتا والمثانة والفم والمريء والرئة والرأس والرقبة."

ويحتوي مشروب المتّة على هيدروكربونات عطرية متعددة الحلقات (PAHs) ، والتي توجد أيضاً في اللحوم المشوية ودخان التبغ، وأظهرت الدراسات أن التعرض للمادة المسببة للسرطان يمكن أن يؤدي إلى آثار خطيرة على الجهاز المناعي والتناسلي والجهاز العصبي.

وفي إحدى الدراسات التي أجريت في أوروغواي، وجد الباحثون أن من يشربون شاي المتة كانوا أكثر عرضة بنسبة 60 في المائة للإصابة بسرطان الرئة مقارنة بمن يشربون الكحول.

وأجريت الدراسة، التي نشرت في مجلة Cancer Epidemiology Biomarker and Prevention ، على عينة من 1000 شخص بالغ في أوروغواي، وتشير النتائج إلى أن المشروب يمكن أن يزيد من خطر إصابة الشخص بسرطان الجهاز التنفسي أو سرطان الجهاز الهضمي. وكشف الباحثون أن المرضى كانوا أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة ذو الخلايا الصغيرة، وهو شكل أقل شيوعاً من المرض.

ومن جانبها، تقول "مايو كلينك" على موقعها الإلكتروني إنه على الأغلب، لا يشكل مشروب المتة خطراً على البالغين الأصحاء الذين يشربونه من حين لآخر، لكن على الرغم من ذلك تشير بعض الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يتناولون كميات كبيرة من مشروب المتة على فترات طويلة يكونون أكثر عرضة لخطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان الفم والحلق والرئتين. كما يرتبط شرب المتة الساخن جداً بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مقارنةً بشرب المتة الأقل حرارة.

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