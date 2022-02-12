طعام رخيص يمكن أن يقلل دهون البطن خلال أيام.. مضاد للسمنة ومصدر جيد للبروتين

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

يمكن أن تكون الدهون الحشوية التي تسمى أيضاً دهون البطن الخفية، ضارة جداً لأنها تهاجم الأعضاء الحيوية في الجسم. والخبر السار هو أنه يمكنك تقليل دهون البطن الخطيرة عن طريق إجراء تغييرات بسيطة في النظام الغذائي، وتسلط بعض الأبحاث الضوء على طعام رخيص يمكن أن يساعد في تقليل الدهون في أيام، ألا وهو الفاصوليا.

عندما تفكر في الدهون، قد يتخيل عقلك صورة حية لمادة هزازة يمكنك لمسها، لكن الدهون الحشوية مختلفة فهي تتواجد في تجويف البطن وقد تؤدي إلى مشاكل صحية خطيرة.

ووفقًا لبحث نُشر في مجلة Nutrients، فإن أحد الأطعمة التي قد تساعد في تقليل دهون البطن الضارة هو الفاصوليا، وبحسب تقرير نشرته صحيفة "إكسبريس" البريطانية فإن الباحثون ذكروا أن الفاصوليا لها نشاط محدد مضاد للسمنة يمكن أن يقلل من تأثير السمنة على الأمراض المزمنة لدى الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة بالفعل، ومن المحتمل أن تقلل من خطر زيادة الوزن لدى البالغين عن طريق منع تراكم الدهون في مناطق الدهون الحشوية، ومع ذلك تشير الدراسة إلى أن المزيد من البحث مطلوب في هذه المرحلة.

وتعتبر البقوليات بشكل عام مصادر جيدة للبروتين والألياف الغذائية مع الحفاظ على محتوى منخفض للغاية من الدهون، وعلاوة على ذلك تم ربط البروتين سابقًا بفقدان الدهون الحشوية، وفقًا لبحث نُشر في المكتبة الوطنية للطب.

وتشير دراسات مختلفة أيضًا إلى أن الأشخاص الذين يتناولون المزيد من البروتين يميلون إلى الحصول على دهون حشوية أقل، والسبب في أن البروتين يمكن أن يساعد في إنقاص الوزن هو الطريقة التي يكسره بها جسمك، فالبروتين يحتوي على بنية كيميائية معقدة مما يجعل جسمك يحلله ببطء، كما أن إفراغ المعدة البطيء يجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول مما يساعدك على التحكم في تناول السعرات الحرارية وفقدان دهون البطن، وفقًا لمدرسة هارفارد هيلث للصحة العامة.

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