الملح.. ضار ولاغنى عنه في حياتنا.. ماهي أفضل أنواعه وألوانه؟

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تحذر دراسات كثير من الإفراط في تناول الملح، لكن لاغنى عنه في حياتنا، ولا عن فوائده الاساسية للجسم، فنحن بحاجة إلى الملح بقدر حاجتنا إلى الماء، ويحتوي الملح على عدد من المعادن الضرورية للصحة العامة ولكن ماهي أفضل انواعه، دراسة نقلتها وكالة " سبوتنيك" تجيب عن هذه السؤال

ملح الهيمالايا ولونه وردي

النجم الأول في سلسلة أفضل انواع المحل هو ملح الهيمالايا، و يتم استخراج هذا الملح بطرق طبيعية من سفوح جبال الهيمالايا في منطقة باكستان. بلورات الملح في الهيمالايا ذات لون وردي مائل إلى الحمرة، وبالإضافة إلى الصوديوم والكلور، فهي تحتوي أيضا على معادن أساسية مثل المغنيسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم.

حبيبات ملح الهيمالايا أكثر خشونة من ملح الطعام وتحتوي أيضا على فوائد صحية مثل تنظيم المعادن في الجسم، وتخزين السوائل المرغوبة في الجسم وإطلالة صحية وناعمة.



الملح الفارسي ولونه أزرق

يأتي الملح الأزرق من إيران، من إقليم شمالي وجبلي يسمى سمنان، وهو ملح تعدين قديم بشكل خاص- عمره أكثر من مائة مليون سنة.

يشير اللون الأزرق إلى وجود معدن لا طعم ولا رائحة له يسمى سيلفين، وهي ظاهرة ينفرد بها هذا الملح فقط. تبدأ ميزته وتنتهي بلونه المذهل.

ملح أسود

يوجد ملح أسود آخر من جزيرة Moluccas في هاواي، لكن لونه الأسود يرجع في الواقع إلى الفحم النباتي ، وليس له روائح أو نكهات جانبية، لذلك عادة ما يستخدم في الأطباق وتقديمها في المطاعم الراقية، وهو مثل الملح الأزرق - ميزته بشكل أساسي هي لونه.

الملح الهندي ولونه بنفسجي

هذا الملح هو ملح منجم أرجواني غامق، يتم استخدامه لتتبيل الأطباق المختلفة والطب الهندي التقليدي. بعد تعدينه يخضع لعملية تقليدية تعطيه لونه المميز ورائحته الناتجة عن عدد من مركبات الكبريت الموجودة فيه، وله رائحة وطعم البيض المسلوق.