تعميم عاجل لجميع المطاعم والمقاهي والمحامص في السعودية بشأن القهوة العربية

المصدر: الإمارات اليوم - متابعة الموقع

طلبت وزارة التجارة السعودية من كل المطاعم والمقاهي والمحامص في المملكة، اعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية"، في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأصدر اتحاد الغرف السعودية، تعميمًا لجميع الجهات المعنية باعتماد اسم "القهوة السعوديةط بدلًا من "القهوة العربية" في قائمة المنتجات التي تقدّمها لعملائها، والتأكيد عليهم بعدم استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية، حسب "المرصد".

‏وقال مسؤول باتحاد الغرف ثامر الفرشوطي عبر حسابه بتويتر: "تم اعتماد اسم ‎"القهوة السعودية" بدلًا من مسمى ‎القهوة العربية في تسمية و وصف المنتج وقائمة المنتجات لدى كافة المطاعم والمقاهي والمحامص ويمنع استخدامها كاسم تجاري أو علامة تجارية".

✍️ تم اعتماد إسم #القهوة_السعودية 🇸🇦 بدلًا من مسمى #القهوة_العربية في تسمية و وصف المنتج و قائمة المنتجات لدى كافة المطاعم و المقاهي و المحامص ويمنع إستخدامها كإسم تجاري او علامة تجارية #عام_القهوة_السعودية pic.twitter.com/BJsTx0UwNf — ثامر الفرشوطي (@ALFarshooti) January 27, 2022

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