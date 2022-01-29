نبات مذهل يخفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفع.. ويقي خطر النوبات القلبية

المصدر: ترجمات - الإمارات اليوم

لكي يعيش الناس لفترة أطول يجب أن يتمتعوا بصحة جيدة. ويمكن لنظام غذائي متوازن من الفاكهة والخضار أن يساهم في تحسين الحالة الجسدية، وهناك نباتات أثبتت قدرتها على المساعدة في تخفيض ضغط الدم المرتفع والكوليسترول الضار والوقاية من خطر النوبات القلبية، ومنها نبات أو فاكهة الزعرور التي نتعرف على فوائدها الصحية في هذا التقرير.

والزعرور عبارة عن فاكهة تم استخدامها كعلاج عشبي منذ عام 659 بعد الميلاد. ووفقاً للدراسات والأدلة التي تم جمعها يمكن استخدامه لخفض ضغط الدم وتقليل خطر الإصابة بالنوبات القلبية.

وفيما يتعلق بخصائص خفض ضغط الدم، خلصت إحدى الدراسات التي أجريت عام 2006 إلى أن مستخلص الزعرور ساعد في تحسين ضغط الدم لدى أولئك الذين تناولوه. ومع ذلك، هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات حول هذا الموضوع لأن تناول مستخلص الزعرور يختلف عن تناول الزعرور، وفق ما ذكرت صحيفة إكسبريس البريطانية.

ويمكن أيضاً استخدام الزعرور لتقليل خطر تعرض الشخص لأزمة قلبية بسبب قدرته على خفض مستويات الكوليسترول، ويلعب الكوليسترول دوراً رئيسياً في احتمالية إصابة الشخص بنوبة قلبية، لأن كثرة الكولسترول السيئ سيؤدي إلى انسداد شرايين القلب.

ووجدت الدراسات أن مستخلص الزعرور يمكن أن يحسن مستويات الكوليسترول بسبب محتواه من الفلافونويد والبكتين، وكما هو الحال مع ضغط الدم، هناك حاجة إلى مزيد من البحث والدراسات في هذا الشأن.

وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة عليهم الرجوع إلى طبيبهم الخاص قبل الاعتماد على النباتات والأعشاب في النظام الغذائي.

وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنه فيما يتعلق بضغط الدم، فهناك طرق أخرى تساعد على تقليله، ومنها الإقلاع عن التدخين والكحوليات والكافيين، وفقدان الوزن وممارسة النشاط، واتباع نظام غذائي قليل الملح، فضلاً عن الالتزام بالأدوية إذا وصفها لك الطبيب.

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